Aufrechter Gang entstand lange vor der Gattung Homo

Forscher analysierten die 2016 entdeckten Fußabdrücke von Laetoli (Äthiopien), die zwei Australopithecinen vor 3,6 Millionen Jahren hinterließen

foto: raffaello pellizzon Zwei der 3,6 Millionen Jahre alten Fußabdrücke von Laetoli.

San Diego / Wien – Der aufrechte Gang in gerader Körperhaltung gilt als eine der wenigen Eigenschaften, die Menschen exklusiv besitzen. Schimpansen können zwar im Notfall auch auf zwei Füßen gehen, aber Beine und Hüften sind dabei "unnatürlich" stark geknickt, ein bisschen so wie Groucho Marx in Geh-Aktion.

0equals1 Evolution des nicht ganz aufrechten Gangs von Groucho Marx.

Ab wann also konnten unsere Vorfahren so gut gehen wie wir? Kam diese Fähigkeit erst mit der Gattung Homo, die sich vor rund 2,5 Millionen Jahren herausbildete? US-Forscher um David Raichlen (Uni Arizona) beantworteten die zweite Frage am Sonntag mit einem eindeutigen Nein.

Raichlen und Kollegen präsentierten bei der Tagung "Experimental Biology" in San Diego neue Analysen der Fußspuren von Laetoli (Äthiopien), die auf Australopithecinen zurückgehen und 3,6 Millionen Jahre alt sind. Die Forscher verglichen diese Abdrücke mit jenen von modernen Menschen und Schimpansen.

foto: david raichlen, university of arizona. Fußabdrucke (von oben nach unten) eines modernen Menschen, eines Menschen im Watschelgangs mit gebeugten Knien und Hüften sowie ganz unten des 3,6, Millionen Jahre alten Australopithecus.

Das Ergebnis: Australopithecus konnte bereits exzellent aufrecht gehen, praktisch so gut wie wir heute. Die Forscher gehen wie andere Kollegen davon aus, dass es vor rund sieben Millionen Jahren zu den Anfängen des aufrechten Gans kam, vor rund vier Millionen Jahren dürfte er schon recht aufrecht und gerade gewesen sein. (tasch, 24.3.2018)