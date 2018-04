Internet-Oldie Lycos stellt kostenlosen E-Mail-Service ein

Künftig nur noch Bezahlvariante mit fünf GB Speicherplatz zu haben

Er gehörte zu den Pionieren der frühen Ära der Internetdienstleister. Mit einer eigenen Suchmaschine und den Webhostingdiensten Tripod und Angelfire zog das 1995 gestartete Portal Lycos massenhaft Nutzer an. Doch die Überführung in das Zeitalter des "Web 2.0" gelang mehr schlecht als recht und der Name geriet in Vergessenheit.

Allerdings existiert das Unternehmen nach wie vor. Und es hat nun eine schlechte Nachricht für seine Nutzer. Der kostenlose E-Mail-Service wird bald eingestellt.

Einstellung Mitte Mai

Gemäß einem Dokument in den Hilfeseiten plant man, ab 15. Mai keine kostenlosen Postfächer mehr bereit zu stellen. Der Grund, so gibt man freimütig zu: Die mit dem Service generierten Werbeeinnahmen sind mittlerweile niedriger, als die Kosten für seine Aufrechterhaltung.

User können nun bis Mitte des kommenden Monats noch ihre Mails und Kontakte retten oder zum Premiumangebot wechseln. Dieses kostet knapp fünf Dollar monatlich, 20 Dollar pro Jahr oder 50 Dollar für drei Jahre. Es wird keine Werbung angezeigt und man erhält fünf GB Speicherplatz.

Ob viele Nutzer der Gratisversion dieses Angebot wählen werden, steht allerdings in Frage. So bieten etwa Google (Gmail) und Microsoft (Outlook.com) kostenlosen Zugang und stellen dabei 15 GB an Platz bereit. (red, 23.04.2018)