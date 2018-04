Salzburgs Europa-League-Hinspiel in Marseille ausverkauft

OM hätte Stade Velodrome laut eigenen Angaben "dreimal füllen können" – EC-Besucherrekord für Traditionsclub

Marseille – Das Halbfinal-Hinspiel von Fußball-Meister Red Bull Salzburg am Donnerstag (21.05 Uhr) in der Europa League bei Olympique Marseille ist ausverkauft. Das gaben die Franzosen am Sonntagabend bekannt. Im Stade Velodrome wird mit einem Besucherrekord für Europacup-Spiele gerechnet. Bisherige Bestmarke waren 61.882 Zuschauer im Viertelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig (5:2) gewesen.

Die Arena in Marseille fasst 67.394 Besucher. Wie viele genau am Donnerstag im Stadion sein werden ist von den Sicherheitszonen und vom Fan-Aufgebot der Salzburger abhängig. Beim Start des freien Verkaufs gab es am Sonntag wegen des großen Andrangs gröbere technische Probleme. Laut OM-Angaben hatten 45.000 Fans gleichzeitig versucht, online Tickets zu erwerben.

"Der Enthusiasmus rund um dieses Semifinale ist so groß, dass Olympique Marseille das Äquivalent von drei Stade Velodromes hätte füllen können", schrieb der Club in einer Stellungnahme. Das Ligaspiel am Samstag gegen Abstiegskandidat OSC Lille (5:1) wollten 52.530 Fans sehen. Zu Salzburgs Generalprobe am Sonntag gegen Altach (3:1) kamen 6.148 Zuschauer.

Salzburgs Rückspiel gegen Marseille am Donnerstag in einer Woche (3. Mai) wird mit 29.520 Zuschauern dennoch ausverkauft sein – wie in den Runden davor gegen Borussia Dortmund und Lazio Rom. Die erste Verkaufsphase für Dauerkartenbesitzer läuft seit vergangenen Donnerstag, die zweite für Fancard-Besitzer und Kinderclub-Mitglieder startet am Dienstag, eine dritte für bereits registrierte Kunden je nach Verfügbarkeit am Mittwoch. (APA; 23.4.2018)