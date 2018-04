Salzburgs Grüne beraten personelle Konsequenzen

Astrid Rösslers Rücktrittsankündigung wird im Parteivorstand ab 16 Uhr besprochen

Salzburg – Wunden lecken heißt es am Montag bei den Salzburger Grünen. Nachdem sie bei der Landtagswahl am Sonntag einen Absturz von 20,2 auf 9,3 Prozent erlitten haben, tagt am Montag der Parteivorstand. Spitzenkandidatin Astrid Rössler hat bereits am Wahlabend angekündigt, ihren Rücktritt anzubieten. Die große Frage ist, wer der Umweltjuristin nachfolgen soll.

"Die Kampagne und die Politik der letzten Jahre waren ganz auf mich als Spitzenkandidatin zugeschnitten. Das wurde von den Salzburger Wählern nicht für gut befunden", nahm die Landeshauptmann-Stellvertreterin die Niederlage auf ihre eigene Kappe.

Innerhalb der Partei will aber keiner so recht, dass Rössler den Parteivorsitz abgibt. Der Vorstand werde sie nicht einfach gehen lassen. Aus Parteikreisen ist aber bereits vor der Sitzung zu hören, dass Rössler wohl schwer umzustimmen sein werde. Auch ein Rücktritt auf Zeit ist eine Möglichkeit. Ab 16 Uhr tagt der Vorstand in der Parteizentrale, gegen 19 Uhr soll eine Entscheidung gefallen sein.

Person mit Erfahrung gesucht

Die Grünen sollten sich dennoch überlegen, den angekündigten Rücktritt anzunehmen, meint der Politikwissenschafter Reinhard Heinisch. "Sie brauchen Personen mit Regierungs- und Politikerfahrung, die eine gewisse Bekanntheit haben und im Fall des Falles eine glaubhafte Alternative darstellen, Verantwortung zu übernehmen."

Gerüchteweise soll der Langzeitvorsitzende und Klubobmann Cyriak Schwaighofer allfällige Regierungsverhandlungen führen – sofern sie Wilfried Haslauer (ÖVP) mit dem scheidenden Koalitionspartner überhaupt führen will. Parteimanager Rudolf Hemetsberger könnte auch zeitnah zurücktreten, war vor der Sitzung zu hören.

Auch die SPÖ bespricht, wie es nach den Verlusten in der Partei weitergehen soll. Spitzenkandidat Walter Steidl erklärte am Sonntag, seine persönliche Zukunft werde in "den eigenen vier Wänden im Wohnzimmer der SPÖ Salzburg" besprochen. Es gilt aber als äußerst unwahrscheinlich, dass Steidl den Parteivorsitz abgibt. Eine geordnete Übergabe während der Legislaturperiode ist die wahrscheinlichere Variante. (Stefanie Ruep, 23.4.2018)