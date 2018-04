Die Filmstarts der Woche

foto: polyfilm

Madame Aurora und der Duft von Frühling (F 2017, 89 min)

Regie: Blandine Lenoir

Mit: Agnes Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy-Lecollinet

Man kennt Agnes Jaoui als Darstellerin aus Filmen wie "Nur Fliegen ist schöner" oder "Schau mich an!". Nun verkörpert die Französin die lebensfrohe Aurora, die sich nicht nur unlängst von ihrem Mann getrennt und ihren Job verloren hat, sie wird auch noch Großmutter. Auf Aurora wartet eine Achterbahn der Gefühle: mal sitzt sie beim Arbeitsamt, mal bei einem misslungenen Date, mal kommt es zu Auseinandersetzungen mit ihren Töchtern. Dann trifft Aurora eine alte Jugendliebe. Der Film lockte in Frankreich mehr als 450.000 Besucher in die Kinos.