Austrian Institute of Technology eröffnet zentralen Wien-Standort

Neues Gebäude in der Giefinggasse in unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei bereits bestehenden

Wien – Das Austrian Institute of Technology (AIT) hat seine Wiener Standorte in Wien-Floridsdorf konzentriert. Am Montag wurde das neue Forschungsgebäude in der Giefinggasse eröffnet. In unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei an diesem Standort bereits bestehenden AIT-Gebäuden arbeiten nun über 850 Personen des insgesamt 1.300 Mitarbeiter umfassenden Forschungsinstituts auf insgesamt 26.000 Quadratmetern.

Zwischen den beiden Gebäuden Tech- und Energy-Base wurde das von Maurer und Partner geplante neue Haus mit einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern errichtet. Die von Wiener Städtischer und der Wirtschaftsagentur Wien finanzierten Errichtungskosten betrugen 21,5 Millionen Euro, der Mieter AIT steckte weitere 2,5 Millionen Euro in die Infrastruktur, etwa Laboreinrichtung.

In das neue Gebäude sind neben der Geschäftsführung die AIT-Zentren für Vision, Automation and Control, Digital Safety and Security, Health and Biosecurity sowie Innovation Systems and Policy eingezogen. Neben den nun in der Giefinggasse konzentrierten Standorten hat das AIT auch Einrichtungen in Wiener Neustadt, Ranshofen, Tulln, Graz und Seibersdorf. Eigentümer des Instituts sind zu 50,4 Prozent der Bund und zu 49,6 Prozent Industrieunternehmen.

Mahnung

AIT-Aufsichtsratschef Hannes Androsch nahm die Eröffnung auch zum Anlass, angesichts der 2020 auslaufenden Forschungs- und Innovationsstrategie des Bundesregierung die Ausarbeitung einer neuen derartigen Strategie einzumahnen. In den vergangenen Jahren sei dabei durchaus einiges gelungen, etwa eine überdurchschnittlich hohe Forschungsquote. Allerdings stimme das Verhältnis von In- und Output nicht, "daher ist die Innovationsdynamik geringer geworden". Hier müsse ein entsprechenden Wirkungsgrad der eingesetzten Mittel erzielt werden. (APA, 23. 4. 2018)