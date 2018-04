Mehrere Soldaten schlossen sich Protest gegen Armeniens Regierung an

Das Verteidigungsministerium droht ihnen mit harter Bestrafung

Eriwan – Eine Gruppe armenischer Soldaten hat sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums am Montag den Antiregierungsprotesten in der Hauptstadt Eriwan angeschlossen. Der Protest sei illegal, erklärte das Ministerium. Die Soldaten würden hart bestraft. Live-Übertragungen im Internet zeigten Bilder, auf denen Hunderte Männer in Militäruniformen unter den Demonstranten zu sehen waren.

Die seit Tagen anhaltenden, bisher weitgehend friedlichen Proteste in der Kaukasus-Republik richten sich gegen Ministerpräsident Sersch Sarkissian. Dieser war nach zehn Jahren als Präsident vergangene Woche vom Parlament zum Regierungschef des engen Russland-Verbündeten gewählt worden. Im Vorfeld waren per Verfassungsänderung viele Vollmachten vom Präsidenten auf den Ministerpräsidenten übertragen worden. Sarkissians Gegner werfen ihm vor, an der Macht festzuklammern. Er selbst sagt, Armenien sei auf ihn angewiesen.

Am Sonntag waren Zehntausende durch Eriwans Straßen gezogen. Fast 200 Demonstranten wurden festgenommen, wie Interfax unter Berufung auf die Polizei meldete. Auch drei führende Oppositionspolitiker kamen demnach in Gewahrsam. Die EU forderte eine friedliche Lösung des Konflikts. (APA, Reuters, 23.4.2018)