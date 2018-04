Tod von DJ Avicii: Kirchenglocken in Holland spielten seine Hits

Die Stadtglöcknerin von Utrecht ließ "Wake Me Up" und "Without You" erklingen

Utrecht – Die Kirchenglocken des Utrechter Doms haben am Wochenende im Takt der Hits des verstorbenen DJs Avicii geläutet. Stadtglöcknerin Malgosia Fiebig ließ seine Hits "Wake Me Up" und "Without You" erklingen, wie örtliche Medien laut Agentur Kathpress berichteten. Über Twitter kündigte Fiebig an, dass am Montagvormittag auch die Glocken der Stevenskirche in Nijmegen im Takt von Avicii geläutet werden.

Der 28-jährige schwedische Musiker, der mit bürgerlichem Name Tim Bergling hieß, war am Freitag tot in einem Hotelzimmer im Oman aufgefunden worden. (APA, 23.4.2018)