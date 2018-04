"PUBG": Neues Update krempelt Waffen und Erweiterungen komplett um

Laut Bluehole sollen Spieler Waffen bevorzugt haben – auch Helm Level 3 von Änderungen betroffen

"PUBG" soll in Kürze ein größeres Update erhalten, das sämtliche Waffen verändern soll. Der Patch wurde in einem Steam-Posting angekündigt. Alle Waffen werden demnach von Entwickler Bluehole evaluiert und in weiterer Folge auf- oder abgewertet.

"Persönliche Preferenzen"

"Unserer Recherche zufolge werden nur vereinzelte Waffen in den meisten Situationen verwendet. Wir denken, dass die Verwendung auf persönliche Präferenzen und nicht der Effektivität einer Waffe zurückgehen sollte. Wir werden nun bewerkstelligen, dass sich keine Waffe objektiv besser schießt als alle anderen", steht in der Meldung geschrieben.

Auch Erweiterungen betroffen

Inwieweit Bluehole dies bewerkstelligen will, verbleibt unklar. Der Patch soll sehr bald kommen und auch die Erweiterungen betreffen. "Wir wollen sicherstellen, dass auch die Module für die jeweilige Kampfsituation ausgewählt werden und nicht die 'beste' Option durchgehend benutzt wird", schreiben die Entwickler weiter.

Helm Level 3 nur mehr in Kisten

Zuletzt wird auch der Helm Level 3 vom regulären Loot entfernt. Dieser ist nur mehr über Abwurfkisten erhältlich, weil dieser dem Spieler "im Grunde ein zweites Leben" gibt. (red, 23.04.2018)