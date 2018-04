Daniel Barenboim gibt Echo-Preise zurück

Gemeinsam mit der Staatskapelle Berlin und dem West-Eastern Divan Orchestra

Berlin – Die Liste an Echo-Preisträgern, die ihre Auszeichnungen wegen des Eklats um die prämierten Rapper Kollegah und Farid Bang zurückgeben, wird immer länger: Nun gibt auch der argentinisch-israelische Pianist und Dirigent Daniel Barenboim seine Auszeichnungen gemeinsam mit Staatskapelle Berlin und dem West-Eastern Divan Orchestra zurück.

Er habe die Diskussion um die Echo-Auszeichnung "für ein Rap-Album, dessen Texte eindeutig als antisemitisch, frauenfeindlich, homophob und allgemein menschenverachtend zu charakterisieren sind, mit großer Bestürzung verfolgt", so Barenboim am Montag in einer Aussendung. "Wir müssen uns geschlossen gegen solche Stimmen erheben und dürfen sie nicht auch noch dadurch bestärken, dass wir sie mit Preisen auszeichnen und dadurch legitimieren." Aus diesem Grund habe er sich entschieden, seine Auszeichnungen zurückzugeben: "Kommerzielle Interessen dürfen nicht überwiegen, wenn es um so essenzielle Fragen des Anstands und unserer Menschlichkeit geht." (red, 23.4.2018)