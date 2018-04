Vier Ex-Präsidenten, ihre Ehefrauen, eine First Lady und ein fehlender Staatschef

Vier ehemalige US-Präsidenten samt ihren Frauen nahmen an der Trauerfeier für Barbara Bush teil – plus Melania Trump. Donald Trump sagte "aus Respekt vor der Bush-Familie" ab

Das Foto sorgte über das Wochenende für viel Aufmerksamkeit: Am Samstag nahmen rund 1500 Gäste in Houston, Texas, an der Trauerfeier für die frühere First Lady Barbara Bush teil. Unter ihnen befanden sich auch vier ehemalige US-Präsidenten: George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama. Auch ihre Ehefrauen saßen in der ersten Reihe: Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama. Ebenfalls anwesend war die aktuelle First Lady Melania Trump. Ihr Ehemann hingegen glänzt durch seine Abwesenheit.



foto: paul morse Die Bushes, Clintons, Obamas, und die aktuelle First Lady Melania Trump.

Barbara Bush war am Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Am Mittwoch hatte Donald Trump der Bush-Familie sein Beileid ausgesprochen und die ehemalige First Lady als "wundervolle Person" und "eine Größe im amerikanischen Leben" gewürdigt. Er hatte anschließend angekündigt, "aus Respekt vor der Bush-Familie und den anwesenden Freunden" nicht an ihrer Beerdigung teilzunehmen. Laut Berichten von US-Medien wollte das Weiße Haus dadurch Beeinträchtigungen durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vermeiden.

foto: david j. phillip/pool via reuters George W. Bush und sein Vater George H.W. Bush

Im innerrepublikanischen Vorwahlkampf waren Trump und Jeb Bush – Bruder von George W. Bush – Konkurrenten. Trump hatte oft in seine Richtung geätzt, so warf er Jeb Bush etwa mehrmals Lethargie vor. Die Bush-Familie hat sich im Wahlkampf indirekt gegen Trump ausgesprochen und sich auch nach dessen Amtseinführung negativ über den neuen Präsidenten geäußert.



1 of 2: Final photos from the funeral of former First Lady Barbara P. Bush. (Credit: @PaulMorsePhoto - Office of George H. W. Bush) pic.twitter.com/r9ElE3Av56 — Jim McGrath (@jgm41) April 22, 2018

Paul Morse, Stammfotografen von George H.W. Bush, schoss das Foto, das sein Pressesprecher Jim McGrath anschließend auf Twitter stellte. (red, 23.4.2018)