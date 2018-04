Mutmaßlicher Paris-Attentäter Abdeslam in Brüssel verurteilt

28-Jähriger stand zunächst wegen versuchten Mordes an Polizisten in Brüssel vor Gericht

Brüssel – Ein belgisches Gericht hat den einzigen überlebenden Tatverdächtigen der islamistischen Anschläge von Paris einem Medienbericht zufolge verurteilt. Salah Abdeslam und ein Komplize seien wegen versuchten Mordes an Polizisten in Brüssel 2016 für schuldig gesprochen worden, berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga am Montag.

Die Staatsanwaltschaft hat in dem Prozess gegen den 28-Jährigen die Höchststrafe von 20 Jahren Haft gefordert, sein Verteidiger plädierte wegen Verfahrensfehlern auf Straffreiheit. Der französische Angeklagte marokkanischer Abstammung soll zu einer Terrorzelle des sogenannten Islamischen Staates (IS) gehören, der die blutigen Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte.

Nach Belgien geflohen

In Brüssel stand Abdeslam zunächst wegen eines Schusswechsels mit der belgischen Polizei vor Gericht. Nach den Pariser Anschlägen soll er nach Belgien geflohen und dort untergetaucht sein. Monatelang wurde nach Abdeslam gefahndet, er galt als Europas meistgesuchter Terrorist. Bei einer Polizei-Razzia im Brüsseler Viertel Forest kam es dann zu dem Feuergefecht, bei dem drei Beamte verletzt wurden. Wenige Tage später wurden Abdeslam und der Mitangeklagte Soufien Ayari in der Gemeinde Molenbeek gefasst – kurz vor den Anschlägen in der belgischen Hauptstadt.

Zum Prozessauftakt hatte Abdeslam gesagt, er wolle nicht auf Fragen des Gerichts antworten. "Ich verteidige mich durch Schweigen." Das Gericht solle seine eigenen Schlüsse ziehen, er vertraue auf Allah. Sein mutmaßlicher Komplize Ayari machte hingegen ausführliche Angaben und räumte Verbindungen zum IS ein. Die eigentlichen Tatvorwürfe bestritt er jedoch. Gegen ihn wird am Montag ebenfalls das Urteil erwartet. (Reuters, dpa, 23.4.2018)