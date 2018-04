Vienna City Marathon: Wie ist es Ihnen ergangen?

Das Wiener Marathon-Wochenende ist vorüber, Ziele wurden hoffentlich erreicht und Verletzungen vermieden. Sind Sie mit Ihrer Leistung zufrieden?

42,195 Kilometer in 2:09:29 Stunden – so lief Salaheddine Bounasser beim 35. Vienna City Marathon am Sonntag ins Ziel. Eine Zeit, die vermutlich sowohl für Hobbyläufer als auch für gut trainierte Läufer unerreichbar ist. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ein Ziel haben, auf das Ziel hintrainieren, seine eigenen Grenzen erkennen und akzeptieren und am Tag X das Beste geben – darum geht es, und um ein bisschen Spaß. Bedingungen wie das Wetter kann man nicht beeinflussen, aber seinen Körper kann man so weit bringen, dass man entweder eine Staffel, einen Halbmarathon oder eben einen gesamten Marathon absolviert. Läuft man im Ziel ein, verspürt man ein Hochgefühl, egal mit welcher Zeit man die Distanz geschafft hat. Das Ziel von Poster "cd3073" lautete: unter vier Stunden bleiben:

Deprimierend kann es natürlich sein, wenn man von Läufern überholt wird, die es ob der Verkleidung nicht so ernst zu nehmen scheinen. So ein Erlebnis hatte User "USB" bei einem Marathon.

Aber auch beim Wien-Marathon am Sonntag fanden sich ein paar Läufer ein, die entweder im Anzug, im Tutu oder in sonstigen Kostümierungen den Lauf bestritten, und unweigerlich kam bei Zusehern die Frage auf, welche Wette die wohl verloren hatten.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung?

Sind Sie eine Staffel, den Halbmarathon oder den Marathon gelaufen? Wie ist es Ihnen ergangen? Und wie geht es Ihnen heutem, am Tag danach? Können Sie auch von skurrilen Marathon-Erlebnissen berichten wie User "USB"? Erzählen Sie uns von Ihrer Trainingsstrategie und von Ihren Laufzielen! (haju, 23.4.2018)