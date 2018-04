Zwölfjähriger stahl Kreditkarte der Eltern und flog allein nach Bali

Statt zur Schule fuhr der Australier zum Flughafen und flog auf die indonesische Insel. Seine Mutter holte ihn dort verärgert ab

Ein Familienstreit war offenbar der Auslöser für eine ziemlich kuriose Reaktion eines Zwölfjährigen aus Sydney: Zuerst schnappte er sich die Kreditkarte der Eltern, buchte einen Flug nach Bali, überredete die Großmutter, ihm seinen Pass zu geben, und fuhr dann mit seinem Roller zum Flughafen. In Bali angekommen, sagte er im Hotel, dass seine große Schwester nachkomme.

Der Bub hatte zuvor recherchiert, welche Fluglinie Zwölfjährigen das Mitfliegen ohne Begleitperson erlauben. Befragt worden sei er nur am Flughafen in Perth, wo er umsteigen musste. Die dortige Polizei wollte seinen Ausweis sehen, um zu überprüfen, ob er über zwölf Jahre alt ist.

Zu Hause in Australien verständigte die Schule die Eltern, nachdem der Bub nicht zum Unterricht erschienen war. Die Mutter hatte laut Medienberichten bereits eine Ahnung, dass ihr Sohn in Bali sein könnte – denn er hatte sie bereits gebeten hinzufliegen, was sie nicht erlaubte. Er höre das Wort "Nein" nicht gerne, sagte sie gegenüber Medien. Sie flog nach Bali, um ihren Sohn dort abzuholen. Die Eltern seien schockiert und entsetzt gewesen, dass der Zwölfjährige dahin ausgebüxt sei. (red, 23.4.2018)