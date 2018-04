Laser-Attacken auf Flugzeuge im Landeanflug nahe Wien

Eine AUA- und eine Eurowings-Maschine wurden Sonntagabend mit grünem Laser geblendet. Ermittlungen laufen

Schwechat – Zu Laser-Attacken auf zwei Flugzeuge im Landeanflug auf den Flughafen Wien-Schwechat ist es am Sonntagabend im Raum Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) gekommen. Wie die Polizei Montagfrüh mitteilte, wurden um 20.56 Uhr eine Maschine der Austrian Airlines und um 20.58 Uhr ein Eurowings-Flugzeug mit grünen Laserstrahlen geblendet. Beide Maschinen konnten plangemäß landen, Ermittlungen laufen.

Die Co-Piloten der jeweiligen Flüge meldeten die Störung an den Airport-Tower, anschließend wurde das Gebiet nahe der nördlichen Wiener Stadtgrenze von der Polizei nach Hinweisen abgesucht, wobei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Täter und genauer Ort der Störungsversuche blieben jedoch vorerst unbekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird der Fall unter dem Titel "Vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt" an die Staatsanwaltschaft Korneuburg weiter geleitet, so die Polizei. (APA, 23.4.2018)