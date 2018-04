Morgen-Update für Montag, den 23.4.2018: Salzburg-Wahl, Salah Abdeslam und Alkoholverbot am Praterstern

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Salzburg hat gewählt und die ÖVP unter Landeshauptmann Wilfried Haslauer konnte mit knapp 38 Prozent der Stimmen einen deutlichen Sieg einfahren

Welche Parteien bei der Wahl von anderen am meisten profitiert haben, sehen Sie in der Wählerstromanalyse

[Panorama] Die Stadt Wien verordnet ein Alkoholverbot am Praterstern und das soll schon sehr bald einsetzen

[International] Gegen den mutmaßlichen Paris-Attentäter und IS-Terroristen Salah Abdeslam soll heute in Brüssel das erste Urteil verkündet werden

[Web] LSD "mikrodosieren": Der neue Drogentrend aus dem Silicon Valley

[Wirtschaft] Ein Bäckerei-Chef hat in Niederösterreich eine Mitarbeiterin entlassen, kurz nachdem ihm diese mitgeteilt hatte, dass sie schwanger ist. Welche Konsequenzen das mit sich brachte, erfahren Sie hier

[Wohnen] Wenn Taubenfüttern ein Kündigungsgrund ist

[Montagsfrage] Was bezeichnen Sie als männlich? Kommen Sie zu unserem philosophischen Gedankenspiel ins Forum

[Wetter] Am Montag wird es zunehmend unbeständig. Mehr Infos zum Tageswetter und ob es diese Woche so sommerlich weitergeht, erfahren Sie hier

[Zum Tag] Am 23. April 1564 wurde William Shakespeare geboren. Der wohl bekannteste englische Dramatiker in eigenen Worten: "Time's glory is to calm contending kings, to unmask falsehood, and bring truth to light."