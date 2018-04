19-Jähriger nach Party tot im Mondsee gefunden

Bis zu 150 Einsatzkräfte beteiligten sich am Sonntag an Suchaktion, Taucher fanden den leblosen Körper

Mondsee – Ein 19-Jähriger aus Oberwang (OÖ) ist Sonntagabend von Tauchern tot im Mondsee gefunden und geborgen worden. Nachdem der Teenager nach einem Clubbing am Samstagabend in Sankt Lorenz am Sonntag nicht nach Hause gekommen war, alarmierten die Eltern des Abgängigen die Polizei, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung mit.

Bis zu 150 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, der Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei beteiligten sich an der Suchaktion und durchkämmten am Sonntag das Gebiet von Plomberg bis zum Golfplatz Sankt Lorenz. Ebenfalls im Einsatz waren ein Polizeihubschrauber und Polizei- sowie Suchhunde. Bei der Suche wurde eine Jacke des Vermissten unterhalb des Campingplatzes Nussbaumer (Plomberg) im Wasser treibend gefunden und später entdeckten Taucher den leblosen Körper des 19-Jährigen. (APA, 23.4.2018)