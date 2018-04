Arnautovic mit West Hams Ehrentor bei 1:4 gegen Arsenal

Team des Österreichers nach Niederlage weiter in Abstiegsgefahr – Auch Barnes traf

London – West Ham United hat am Sonntag im Derby gegen Arsenal eine 1:4-Auswärtsniederlage kassiert. Bei den Gästen erzielte Marko Arnautovic den Ehrentreffer (64.). Für den 29-jährigen Wiener war es das zehnte Saisontor. Die "Hammers" liegen vier Runden vor Schluss lediglich sechs Punkte vor den Abstiegsplätzen auf Rang 15.

Für Arsenal trafen Nacho Monreal (51.), Aaron Ramsey (82.) und Alexandre Lacazette (85.,89.). Es war das erste Spiel nach der Bekanntgabe von Arsenals Langzeit-Trainer Arsene Wenger, nach Ende dieser Saison zurückzutreten. Fast 22 Jahre schwang der Franzose bei den "Gunners" das Zepter. Am Donnerstag wartet daheim das Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen Atletico Madrid.

Mit dem Sieg gegen West Ham festigte Arsenal Tabellenplatz sechs gegenüber Burnley. Der Siebente kam beim Vorletzten Stoke City (Moritz Bauer bis zur 69. Minute) nicht über ein 1:1 hinaus. Ashley Barnes traf für Burnley zum Ausgleich (62.). Der vom ÖFB beobachtete Stürmer hält nun bei neun Saisontoren in der Premier League.

Der Titel in der Fußball-Premier-League ist Manchester City ohnehin nicht mehr zu nehmen, aber die Truppe von Trainer Pep Guardiola setzt ihre Rekordjagd fort. Mit einem 5:0-(2:0)-Heimsieg über Swansea haben die "Citizens" weiterhin die Bestmarken für die meisten Punkte, Tore und Siege in einer Saison in Reichweite.

Die Treffer am Sonntag erzielten David Silva (12.), Raheem Sterling (16.), Kevin De Bruyne (54.), Bernardo Silva (64./Elfer-Nachschuss) und Gabriel Jesus (88.). Vier Spiele vor Schluss hält City bei 90 Punkten, 29 Siegen und 98 Treffern. Die Rekorde liegen bei 95 Zählern, 30 Erfolgen und 103 Toren. (APA, 22.4. 2018)