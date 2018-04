Keiner kann dem anderen im "Tatort" mit Falke und Grosz trauen: Top oder Flop?

foto: orf/ard/christine schroeder

"Es ist ein Verwirrspiel, das zum Glücksfall wird, auch der Ermittler wegen. Der hemdsärmelige Falke legt sich mit jedem an, Grosz hat ihre amourösen Geheimnisse, und keiner kann dem anderen mehr trauen", schreibt Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. "'Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden', erklärt der interne Ermittler, der unerbittlich auf die Ungereimtheiten hinweist. Endlich gibt es wieder einmal einen 'Tatort', der spannend ist und der in Erinnerung bleiben wird."