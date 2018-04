TV- und Radiotipps für Montag, 23. April

Wem gehört der Golf von Piran?, Westworld, Die Lebensmittel-Mafia, The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben, Thema, Kulturmontag

19.40 REPORTAGE

Re: Fischen unter Polizeischutz – Wem gehört der Golf von Piran? Die Bucht von Piran sorgt seit Jahren für Streit zwischen den Nachbarn Slowenien und Kroatien. Beide Staaten beanspruchen das Gebiet seit ihrer Unabhängigkeit Anfang der 1990er-Jahre für sich. Bis 20.15, Arte

20.15 ROBOMANIACS

Westworld (S2/F1) Der Freizeitpark Westworld verspricht jedem Besucher die Erfüllung aller Wünsche und Gelüste: Man kann seine Neigungen skrupellos und ohne Konsequenzen ausleben. Doch die Androiden entwickeln ein Bewusstsein und werden zur Gefahr. Großartiges Spektakel zwischen Menschen und Maschinen, bei dem auch Nicht-Science-Fiction-Fans auf ihre Rechnung kommen. Mit Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood und Ed Harris. Bis 21.15, Sky Atlantic

20.15 NAHRUNG

Die Lebensmittel-Mafia – Wie gepanschte Nahrung in unsere Läden kommt Die Dokumentation wirft einen Blick auf die Lebensmittel-Mafia. Alles, was einen guten Namen und einen hohen Preis hat, wird gepanscht: Mozzarella, Schinken, Olivenöl, Balsamico, Spirituosen. Um 21.00 Uhr beantwortet Starkoch Nelson Müller die Frage Iglo, Frosta & Co – Wie gut ist unsere Tiefkühlkost? Um 21.55 Uhr geht es in Haltbar ohne Ende um Fertigprodukte, und um 22.25 Uhr diskutieren Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer mit ihren Gästen über Oh bio mio: Die Wahrheit über Bio-Lebensmittel. Bis 23.15, ORF 3

foto: orf/wdr

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es um: 1) Die Tote im Neusiedler See. 2) Amstetten – zehn Jahre Fall Josef F. 3) Taxi gegen Uber – der Kampf um die Straße. 4) Michael Niavarani – 50 Jahre und kein bisschen leise. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag 1) Mrs. 1 Million Volt – Marina Abramović im Porträt. 2) Noch ist Polen nicht verloren – ein Kulturkampf. 3) Musterschüler oder Faulpelz – Fetisch Leistung. Um 23.30 Uhr folgt die Dokumentation CineKino – Italien über das filmische Schaffen in Italien mit Stars wie Claudia Cardinale oder Federico Fellini. Bis 0.00, ORF 2

23.10 RECHNEREI

The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben (GB/USA 2014, Morten Tyldum) Das britische Mathematikgenie Alan Turing (Benedict Cumberbatch) knackt im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit Kollegin Keira Knightley den Verschlüsselungscode der Wehrmacht. Seine Homosexualität muss er aber aufgrund repressiver Gesetze in Großbritannien geheim halten. Turings tragische Geschichte hätte man auch mit weniger Extrapathos erzählen können, dennoch bleibt der Film, für den Cumberbatch seine erste Oscarnominierung erntete, sehenswert. Bis 0.55, MDR