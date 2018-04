Strache sieht gute Chancen für Steger als Stiftungsratschef

"Ich bin überzeugt, dass er der Geeignetste ist und gute Chancen hat, die Wahl zu gewinnen"

Wien – FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache würde es begrüßen, wenn der langjährige freiheitliche Vertreter im ORF-Stiftungsrat Norbert Steger neuer Vorsitzender des Gremiums wird: "Ich bin überzeugt, dass er der Geeignetste ist und gute Chancen hat, die Wahl zu gewinnen", wird Strache in der Tageszeitung "Österreich" zitiert.

Der frühere Vizekanzler Steger war zuletzt in die Kritik geraten, nachdem er – unzufrieden über die Ungarn-Wahl-Berichterstattung im ORF – Streichungen bei den Auslandskorrespondenten in den Raum gestellt hatte. Für weiteres Aufsehen sorgte er wenig später, als er in der ORF-Information einen "politischen Endkampf für linke Ideen" toben sah. (APA, 22.4.2018)