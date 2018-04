6:1 gegen Litauer Labanauskas

Premstätten – Mensur Suljovic ist bei den Austrian Darts Open in Premstätten bei Graz ein klarer 6:1-Einstandssieg gegen den Litauer Darius Labanauskas gelungen. In Runde drei geht es Sonntag ab 13.00 Uhr gegen den Spanier Cristo Reyes, die Entscheidungen fallen am Abend. (APA, 22.4. 2018)