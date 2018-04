Weitere 54 Personen verletzt

Kabul – Nach dem Selbstmordanschlag vor einem Zentrum zur Registrierung von Wählern in Kabul ist die Zahl der Toten auf 31 gestiegen. Weitere 54 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in der afghanischen Hauptstadt am Sonntag mit. Zuvor war von mindestens sieben Toten und 35 Verletzten die Rede gewesen. (APA/AFP, 22.4.2018)