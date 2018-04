Marokkanischer Sieg beim Wien-Marathon

Salaheddine Bounasser überrascht bei einem der heißesten Marathons aller Zeiten und gewinnt in 2:09:29 Stunden. Herzog als bester Österreicher starker Neunter – Kenianerin Kiprop knapp am Streckenrekord

Wien – Der Sieger beim 35. Vienna City Marathon heißt Salaheddine Bounasser. Der 27-jährige Marokkaner setzte sich am Sonntag bei sommerlichen Temperaturen in 2:09:29 Stunden durch. Zweiter wurde wie im Vorjahr Ishmael Bushendich aus Kenia in 2:10:03. Als Dritter kam sein Landsmann Samuel Maswai mit einer Zeit von 2:11:08 ins Ziel am Heldenplatz.

Bounasser ist der zweite marokkanische Sieger in Wien, der erste seit 2006.

Eine starke Leistung zeigte Peter Herzog. In einer Zeit von 2:16:57 belegte der Österreicher Platz neun. Das ist die beste Platzierung eines heimischen Läufers seit 2009 (Günther Weidlinger). Der Der 30-Jährige "Quereinsteiger" schaffte damit auch das EM-Limit. Herzog ist Biathlontrainer am Skigymnasium Saalfelden. Für den Marathon trainiert der Salzburger nebenbei.

Bei den Frauen triumphierte wie im Vorjahr Nancy Kiprop. Die Athletin aus Kenia verpasste einen neuen Strekckenrekord knapp. In 2:24:18 legte sie trotz Temperaturen um 25 Grad die zweitbeste Marke aller Zeiten hin und stellte dazu noch persönlichen Rekord auf. (red, 22.4. 2018)