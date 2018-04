Cobra-Einsatz nach Messerstecherei in Salzburg

22-Jähriger bei Messerstecherei in der Stadt Salzburg verletzt – Kultureller Konflikt unter mindestens neun Beteiligten eskalierte

Salzburg – Eine Rauferei mit mindestens neun Beteiligten ist am Samstag vor einer Flüchtlingsunterkunft im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt eskaliert. Ein 20-jähriger Syrer attackierte einen 22-jährigen Iraker mit einem Messer. Der Iraker erlitt Stichverletzungen am Oberkörper, er wurde vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus gebracht. Ein Großaufgebot an Polizisten und Cobra-Beamte waren im Einsatz.

Hintergrund des Streits um 20.40 Uhr dürften laut ersten polizeilichen Erhebungen kulturelle Konflikte gewesen sein. Die genaue Anzahl der Beteiligten stand vorerst nicht fest, weil sich einige aus dem Staub gemacht hatten, darunter der 20-Jährige Syrer und ein 26-jähriger Landsmann, der offenbar ebenfalls einen Kontrahenten mit einem Messer verletzen wollte.

Suche nach Mann in Flüchtlingsunterkunft

Nach einem Hinweis suchten Polizisten des Einsatzkommandos Cobra in der Flüchtlingsunterkunft vergeblich nach dem 20-jährigen Syrer, der dort wohnte. Schließlich stellte sich der Mann selbst der Polizei. Er wurde festgenommen, bestritt aber die Tat. Der 26-Jährige wurde noch in der Nähe des Tatortes aufgespürt. Auch bei ihm klickten die Handschellen.

Ermittlungen des Salzburger Kriminalreferats zufolge wurde auch ein 23-jähriger Iraker im Zuge des Streites bedroht. Zudem soll auch ein 24-jähriger Syrer an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Es sind aber noch nicht alle Personen ausgeforscht. (APA, 22.4.2018)