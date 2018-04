Barcelona zum vierten Mal in Serie spanischer Pokalsieger

Die Katalanen ließen beim 5:0-Finalsieg über den FC Sevilla nie Zweifel aufkommen – Iniesta, Suarez, Messi und Coutinho treffen

Madrid – Rekordsieger FC Barcelona hat zum vierten Mal in Serie den spanischen Fußball-Pokal gewonnen und damit einen großen Schritt zum achten Double der Vereinsgeschichte gelegt. Im Finale um die Copy del Rey in Madrid feierte Barca einen 5:0 (3:0)-Kantersieg gegen den FC Sevilla und machte den 30. Cup-Gewinn perfekt.

Luis Suarez (14./40.), Lionel Messi (31.), Andres Iniesta (52.), mit 73 Einsätzen Rekordspieler der Copa, und Philippe Coutinho (69.) erzielten die Tore für den Favoriten. Bei zwölf Punkten Vorsprung ist Barcelona auch die spanische Meisterschaft kaum noch zu nehmen.

Einmal mehr waren Suarez und Messi die entscheidenden Spieler der Katalanen. Rekordtorschütze Messi erzielte seinen 48. Treffer in der Copa del Rey, zudem bereitete er zwei Tore vor. Der fünfmalige Weltfußballer feierte seinen 31. Titel mit Barcelona.

Das bislang letzte Double gewann Barca in der Saison 2015/16. Für Trainer Ernesto Valverde war es der erste Titel mit dem Klub. Das dritte Triple der Vereinsgeschichte bleibt dem spanischen Spitzenklub jedoch verwehrt. Im Viertelfinale der Champions League waren die Katalanen überraschend an AS Rom gescheitert. (sid, 21.4. 2018)