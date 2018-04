Austin: Marquez trotz Sturz wieder auf der Pole

Weltmeister in Texas zum sechsten Mal in Folge Trainingsschnellster

Austin – MotoGP-Champion Marc Marquez hat sich trotz eines Sturzes in der Anfangsphase der Qualifikation zum sechsten Mal in Folge die Pole Position für den Grand Prix von Amerika in Austin gesichert. Mit der Ersatz-Honda erzielte der sechsfache Weltmeister am Samstag vor Maverick Vinales (Yamaha) und Andrea Iannone (Suzuki) in seinem 171. WM-Rennen seine 74. Pole. KTM-Fahrer Pol Espargaro startet in Texas von Platz 12.

Nach der bedenklichen Fahrweise zuletzt in Argentinien sorgte Marquez auch diesmal für einen Zwischenfall. Vinales lief auf seiner potenziellen Pole-Runde auf den Spanier auf. Dieser machte sich zwar sofort dünn, da hatte Vinales aber schon abgestellt. Die Rennleitung kündigte zwar eine Untersuchung des Vorfalls an, aber die beiden Spanier gaben sich nach dem Training sofort die Hand. Marquez hat bisher alle fünf Rennen in Austin gewonnen. (APA, 21.4. 2018)