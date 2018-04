Wiener Neustadt: Einmotorige Maschine kam bei Landung von Bahn ab

Pilot konnte unverletzt aussteigen

Wiener Neustadt – Eine einmotorige Propellermaschine ist am Samstagnachmittag bei der Landung am Flugfeld Ost in Wiener Neustadt von der Landebahn abgekommen und auf eine Grünfläche geschlittert. Das zweisitzige Flugzeug kam wenige Meter neben der Strecke zum Liegen, berichtete die Feuerwehr Wiener Neustadt. Der Pilot konnte unverletzt aussteigen.

Bei dem Unfall brach das Fahrwerk der Maschine ab, auch der Propeller wurde beschädigt. Die Einsatzkräfte bargen das Flugzeug mittels Kran und brachten es zu einem Hangar, wo es bis zur Reparatur bleiben soll. Das Flugfeld war für rund eine Stunde gesperrt. Acht Feuerwehrmitglieder waren im Einsatz. (APA, 21.4.2018)