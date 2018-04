Waldhäusl: 405 Menschen mit Negativ-Asylbescheid in Niederösterreich

Schwerpunktkontrollen hätten ergeben, dass Illegale weiterhin Geld aus Grundversorgung erhalten. Das koste 221.000 Euro pro Monat

St. Pölten – In Niederösterreich sollen sich 405 Menschen aufhalten, die trotz eines negativen Asylbescheides weiterhin Geld im Rahmen der Grundversorgung erhalten. Dies hätten von ihm veranlasste Schwerpunktkontrollen ergeben, teilte der für Flüchtlingsangelegenheiten zuständige Landesrat, Gottfried Waldhäusl (FPÖ), am Samstag mit.

In Summe würden jedes Monat 221.000 Euro an Barleistungen an diese 405 Personen gehen. Die Betroffenen seien in privaten sowie in von Nichtregierungsorganisationen betriebenen Quartieren untergebracht und würden sich unrechtmäßig in Österreich aufhalten, sagte der Landesrat.

"Bei diesen Fällen sind alle Rechtsmittel ausgeschöpft, die Menschen müssten unser Land längst verlassen haben", so Waldhäusl. Es sei ihm unverständlich, dass seine Vorgänger im Amt derartige Zustände jahrelang geduldet hätten. Waldhäusl kündigte an, bis Anfang Mai dazu ein Konzept ausarbeiten zu lassen. "Es wäre zu wenig, den Illegalen einfach die Grundversorgung zu streichen; eine Gesamtlösung muss geschaffen werden", sagte der Landesrat. (APA, 21.4.2018)