Raffl gewinnt mit Flyers fünftes Play-off-Spiel

Flyers verkürzen gegen Pittsburgh auf 2:3 – Raffl war 14 Minuten am Eis

Philadelphia (Pennsylvania) – Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Eishockeyspieler Michael Raffl haben am Freitagabend (Ortszeit) Spiel fünf der Play-off-Serie der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen Titelverteidiger Pittsburgh Penguins mit 4:2 für sich entschieden. In der "best of seven"-Serie steht es damit 3:2 für die Penguins. Raffl war 14:02 Minuten auf dem Eis, konnte aber keinen Treffer oder Assist beisteuern. (APA, 21.4.2018)