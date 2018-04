Innsbruck-Verfolger punkteten im Aufstiegsrennen voll

Die Rieder feiern einen 2:0-Heimsieg gegen die Vorarlberger und bleiben an den Aufstiegsrängen dran. Wr. Neustadt gewinnt in Linz, Hartberg beim FAC

Wien – Die Verfolger von Leader Wacker Innsbruck haben am Freitag im Aufstiegsrennen der Fußball-Erste-Liga allesamt voll gepunktet. Der Tabellenzweite TSV Hartberg baute seine Siegesserie mit einem 1:0 bei Schlusslicht FAC auf sechs Spiele aus. Ried setzte sich beim ersten Auftritt unter Neo-Trainer Thomas Weissenböck gegen Austria Lustenau mit 2:0 durch, Wiener Neustadt gewann bei Blau-Weiß Linz 3:0.

Die Hartberger liegen weiter vier Punkte vor Wr. Neustadt und sechs vor Ried auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Den fünften Zu-Null-Sieg in Serie stellte Manfred Fischer erst in der Schlussphase mit einem leicht abgelenkten Freistoß sicher (74.). Mehr als die Hälfte ihrer 51 Saisontore haben die Steirer nach Standardsituationen erzielt. Die Siegesserie des Teams von Christian Ilzer ist längst Clubrekord im Profigeschäft, der FAC hingegen ist neun Partien sieglos.

Gelungen

In Ried gab der bisherige Nachwuchsleiter Weissenböck ein gelungenes Comeback als Chefcoach. Seifedin Chabbi brachte die Oberösterreicher in Minute 17 mit seinem 17. Saisontor in Führung, nach einem unnötigen Foul von Martin Grasegger an Ilkay Durmus sein erstes per Elfmeter. Nach einem starken Lochpass von Durmus erhöhte Clemens Walch nach Seitenwechsel auf 2:0 (53.).

Weissenböck hatte nach einer intensiven Trainersuche erst diese Woche des Zepter von Interimscoach Franz Schiemer übernommen. Unter dem Manager hatten die Rieder in drei Spielen vier Punkte eingefahren. Gegen Lustenau haben die Rieder nun acht Pflichtspielduelle in Folge nicht verloren. Die Vorarlberger sind mittlerweile sechs Auswärtspartien sieglos.

Wiener Neustadt legte nach dem jüngsten 1:0 gegen Ried – das Ende einer Durststrecke von fünf Spielen ohne Sieg – mit einem starken Auftritt in Linz nach. Matchwinner war erneut Mario Ebenhofer, der schon gegen die Rieder das Goldtor erzielt hatte. Auf der Gugl traf der 25-Jährige zweimal – erst von knapp innerhalb des Strafraums (26.), dann nach einem langen Ball von Ivan Ljubic, den er sich mit der Brust mitgenommen hatte, mit einem gefühlvollen Schupfer (48.). Ljubic besorgte nach einem Corner den Endstand (82.). Für den Tabellenvorletzten aus Linz war es die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen.

Torlos

Wattens und Liefering trennten sich torlos. Die Lieferinger blieben damit nach zehn Spielen erstmals wieder ohne Treffer. Nach einem verbalen Rundumschlag von Trainer Thomas Silberberger vergangene Woche nach dem 0:4 in Hartberg ließ diesmal Stürmer Milan Jurdik den Matchball für Wattens aus (86.). Der Lokalrivale und Aufstiegsfavorit Innsbruck war erst zum Abschluss der 29. Runde am Abend (Spielbeginn 20.30 Uhr) beim Kapfenberger SV im Einsatz. (APA, 20.4.2018)

Fußball-Ergebnisse Erste Liga – 29. Runde:

Blau-Weiß Linz – SC Wr. Neustadt 0:3 (0:1)

Tore: Ebenhofer (26., 48.), Ljubic (82.). Gelb-Rot: Koita (BW Linz/54.)

SV Ried – SC Austria Lustenau 2:0 (1:0) Tore: Chabbi (17./Elfer), Walch (53.)

WSG Wattens – FC Liefering 0:0

FAC – TSV Hartberg 0:1 (0:0)

Tor: Fischer (73.)

Kapfenberger SV – Wacker Innsbruck 20.30