Falsche Fakes

Viele Leute sind bereit die absurdesten Verschwörungstheorien zu glauben

"Assad setzt Giftgas gegen Kinder ein? Fake!"

So tobt es durch das Internet. Aber nicht nur professionelle Trolle im Dienste diverser Regierungen verbreiten derlei. Im Netz erregte jetzt ein Tweet eines Schweizer Kardiologen einiges Aufsehen: Zu dem Foto (der syrischen Hilfsorganisation "White Helmets"), auf dem zwei arme Kinder in einem elenden syrischen Spital bewusstlos herumliegen, eines mit Elektrokardiogramm-Elektroden auf der Brust, twitterte ein Thomas Binder aus Baden in der Schweiz auf Englisch: "Als Kardiologe kann ich sagen, dass diese Elektrokardiogramm-Elektroden vollkommen falsch positioniert sind. Sie können so kein Signal bekommen! Das Bild ist gefakt!"

Aber irgendwer muss Thomas Binder auf etwas aufmerksam gemacht haben, oder er hat sich das noch einmal angesehen, denn er twitterte einen Rückzieher: "Zuerst habe ich nur die Elektroden in der Mitte gesehen. Am Phone (iPhone?) habe ich gesehen, dass sie total korrekt platziert sind. Ich habe nicht gelogen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich entschuldige mich".

Es folgt der Twitter-Auftritt einer Journalistin vom Guardian, die trocken konstatiert: "Der Originaltweet von Binder mit dem Fake-Vorwurf hatte 12.000 Retweets, die Entschuldigung hatte 22."

So viel zur Bereitschaft vieler Leute, die absurdesten Verschwörungstheorien zu glauben. (Hans Rauscher, 20.4.2018)