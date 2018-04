TV- und Radiotipps für Sonntag, 22. April

Pressestunde, André Hellers Paradies in Marrakesch, Anne Will über Echo-Skandal, Im Zentrum über Syrien-Konflikt, Desert Kids, Heiße Grenzen, Women Without Men

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Mit Martin Kocher, Direktor des Instituts für Höhere Studien. Bis 12.00, ORF 2

10.15 DOKUMENTATION

Anima – André Hellers Paradies in Marrakesch Auf dem Gelände einer ehemaligen Rosenfarm im wasserreichen, fruchtbaren Ourikatal hat André Heller seine Vorstellung eines "Paradiesgartens" verwirklicht. Auf einem sieben Hektar großen Garten sammelt er alte vom Aussterben bedrohte Pflanzen und Tiere. Bis 10.40, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus 1) Doppelbudget. 2) Sicherheitspaket. 3) Sicherheitspaket. Gast im Studio ist der Politologe Anton Pelinka. Bis 12.30, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis 1) Metropolenreport Kasan 2) Kunst im Dialog 3) Eldorado oder Die Suche nach dem Paradies 4) Atelierbesuch bei einer Nomadin 5) Gelobtes Land 6) Die Eisbrecherin vom Polarmeer. Bis 17.30, Arte

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne 1) Heinz Holeceks Jahrhundertshow. 2) Zauber der Stimme – Querschnitt durch die Zauberflöte. 3) Zar und Zimmermann. Bis 23.50, ORF 3

20.15 GENRE

Heiße Grenze (The Wonderful Country, USA 1959, Robert Parrish) Waffen zu schmuggeln ist eine ernste Sache, noch dazu, wenn man wie Robert Mitchum sein Wort gebrochen hat. Doch das wahre Ziel liegt in den Armen von Julie London. Bis 21.50, Arte

20.15 KRIMI

Die Spur führt zurück (The Two Jakes, USA 1990, Jack Nicholson) Die Fortsetzung von Roman Polanskis Chinatown drehte Hauptdarsteller Jack Nicholson gleich selbst. Das Ergebnis ist ein düsterer Film mit großartiger Besetzung, der seinem Vorgänger jedoch nicht ganz das schmutzige Wasser reichen kann. Bis 23.00, Tele 5

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Das große Ländermatch um Geld und Einfluss – Wer hat die Macht im Staat? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Peter Kaiser (Landeshauptmann Kärnten, SPÖ), Franz Schausberger (Ex-Landeshauptmann Salzburg, ÖVP), Hans Peter Haselsteiner (Industrieller), Barbara Kolm (Ökonomin, Austrian Economics Center und Hayek-Institut) und Peter Bußjäger (Föderalismus-Experte). Bis 23.25, ORF 2

23.25 DOKUMENTARFILM

Desert Kids (Ö 2016, Michael Pfeifenberger) Die "Wüstenkinder" sind arabische Beduinen und jüdische Kibbuz-Bewohner in der Wüste Negev im Süden von Israel. Sie haben gelernt, mit dem gewaltsamen Alltag in der Region zu leben. Obwohl sie vieles trennt, eint sie ihre Verbundenheit mit der Landschaft, in der sie leben und ihre Hoffnung auf Frieden und eine gerechtere Zukunft. Bis 0.15, ORF 2

0.15 TRÄUME

Women Without Men (D/A/F 2010, Shirin Neshat) Vier Frauen treffen sich nach einem Militärputsch in einem Garten vor den Toren Teherans: die kunstliebende Fakhri, die junge Prostituierte Zarin, die politische Aktivistin Munis und deren Freundin Faezeh. Hier finden sie für einen kurzen Moment das, wofür sie kämpfen: Lebensfreude, Freiheit und Glück. Bis 1.50, ORF 2

1.45 KRIMI

Wolfsfährte (D 2010, Urs Egger) Bei einem Polizeieinsatz verschuldet Jan Fabel den Tod eines Kollegen. Drei Monate nach seiner Suspendierung setzt sich die Polizeipsychologin Susanne Eckhardt für seine Rehabilitierung ein. Ein Routinefall soll den Ermittler zurück in die Normalität des Berufsalltags führen. Doch der neue Fall ist alles andere als Routine. Mit einem überzeugenden Peter Lohmeyer in der Hauptrolle. Bis 3.20, ORF 3

2.15 DOKUMENTARFILM

Bei Notruf Mord (SWE/F/D 2004, Fredrik von Krusenstjerna, Richard Solarz) In der polnischen Stadt Lódz sollen Rettungssanitäter und Ärzte Angehörigen von verstorbenen Patienten Bestattungsunternehmen empfohlen haben, um eine Provision zu kassierten. In einigen Fällen sollen sie sogar Notfallpatienten getötet haben. Bis 3.50, Arte