TV- und Radiotipps für Samstag, 21. April

A Little Trip to Heaven (USA/ISL 2005, Baltasar Kormákur) Bei einem Autounfall verbrennt ein Mann bei lebendigem Leibe, der Versicherungsermittler Abe Holt soll den Fall untersuchen. Trickbetrüger Kelvin Anderson ist dabei gestorben, die Versicherung soll jetzt eine Million Euro zahlen. Irgendetwas stimmt an dem Fall nicht. Als er die Schwester des Opfers (Julia Stiles) und ihren Ehemann Fred (Jeremy Renner) kennenlernt, bestätigt sich sein Verdacht. Dichter Thriller mit einem überzeugenden Forest Whitaker als undurchsichtiger Ermittler. Bis 1.20, Servus TV

Kernfusion: Der Traum von der Sonnenenergie Sie ist verantwortlich für die Hitze der Sonne, müllfrei und wäre die Lösung aller Energieprobleme und will einfach nicht gelingen: die Kernfusion. Bis 23.40, Arte

Breakdown (US 1997. Jonathan Mostow) Effizientes B-Movie, das das Böse in Hinterwäldlern ortet: Kurt Russell hat auf dem Weg durch die Wüste eine Reifenpanne und macht den Fehler, seine Frau mit dem nächsten Trucker mitzuschicken. Bis 23.25, ZDF neo

Der lange Weg nach Europa – Österreichs EU-Beitritt In der Nacht auf den 2. März 1994 gingen die zähen Verhandlungen über den EU-Beitritt Österreichs zu Ende. Sie standen mehrmals kurz vor dem Scheitern. Zeitzeugen wie Ferdinand Lacina, Wolfgang Schüssel, Klaus Kinkel und Brigitte Ederer erzählen vom steinigen Weg in die EU. Bis 21.55, ORF_3

I, Robot (USA 2004, Alex Proyas) Im Chicago des Jahres 2035 haben die Roboter die Alltagsarbeit zu verrichten. Als der Chefentwickler des Roboterherstellers ermordet wird, macht sich Will Smith auf den Weg in die Zukunft, auf dass alles wieder gut werde. Bis 22.30, ProSieben

Morning Glory (USA 2010, Roger Michell) Harrison Ford als abgehalfterter Starreporter zickt in einer Morgenshow Diane Keaton als Ex-Schönheitskönigin an. Produzentin Rachel McAdams soll ihn auf Geheiß von Jeff Goldblum unter Kontrolle bringen. Lustig. Bis 20.15, Puls 4

Radiotipps für Samstag:

9.00 PODCAST

Falter Radio Ökologe Johann Zaller verlangt im Gespräch mit Benedikt Narodoslawsky, dass Spritzmittel verboten werden. www.falter.at/radio

9.05 FEATURE

Hörbilder: Stefan der Stuntman Für den Dreh eines Bond-Films im Nachbardorf bewirbt sich der Schweizer Stefan Zürcher als Extrem-Skifahrer – und bekommt den Job. In den folgenden 50 Jahren arbeitet er sich zum Ski- Kameramann, Location- und Produktionsmanager hoch und wird im Bond-Team "The Swiss Knife" genannt. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt: Ádám Fischer Momentan arbeitet Fischer am Ring der Nibelungen an der Wiener Staatsoper. Richard Wagners Musik spielte in seinem Leben eine besondere Rolle: 2008 initiierte der Generalmusikdirektor der ungarischen Staatsoper die Wagner-Tage, zwei Jahre später kehrte er dem Haus wegen politischer Interventionen den Rücken. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist bei Wolfgang Werth. Bis 12.56, Ö1

14.00 HÖRSPIEL

Weil immer das Meer vor der Liebe ist Zum 90. Geburtstag der Autorin Hertha Kräftner. Hörspielfassung: Stefan Weber. Bis 15.00, Ö1

17.05 FEATURE

Diagonal: Stefan Sagmeister Sagmeister ist Grafikdesigner und Künstler und mit Aufträgen von HBO bis zu den Rolling Stones gut beschäftigt. Trotzdem schließt er sein Studio in New York alle sieben Jahre für ein Jahr – zuletzt 2016. Ö1 hat ihn bei seinem Sabbatical in Mexiko-Stadt besucht. Bis 19.00, Ö1 (Philip Pramer, 22.4.2018)