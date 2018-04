Mobilisieren für den Umweltschutz: Erdgespräche bieten Academy an

Junge Menschen sollen Werkzeug in die Hand bekommen, um selbst aktiv Umweltschutz zu betreiben

Wien – "Die Geschichte zeigt, dass meist erst dann etwas passiert, wenn die Menschen selbst Druck erzeugen", sagt der Organisator der Wiener Erdgespräche, Adam Pawloff. Er nennt die Verhinderung des Atomkraftwerks in Hainburg als Beispiel für Österreich.

Um sogenannte Bottom-up-Initiativen aus der Bevölkerung zu unterstützen, soll es in diesem Jahr neben der Hauptveranstaltung am 2. und 3. Mai mit der Earthtalks Academy ein Angebot für junge Menschen geben. "Wir wollen Menschen Wissen und Werkzeuge in die Hand geben, um selbst aktiv zu werden," sagt Pawloff.

Die Einheiten werden etwa von der Anti-Pipeline-Aktivistin Eryn Wise geleitet, die über Grassroots Aktivismus sprechen wird. Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb gibt "Einblicke hinter die Kulissen der Klimapolitik". Und Bloggerin Madeleine Alizadeh (Dariadaria) wird über Online-Mobilisierung berichten. Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit erzählt, wie man Kampagnen "gewinnen" kann.

Harald Katzmair von FAS Research schildert "Macht und Ohnmacht von Netzwerken", der niederländische Designer Richard Van der Laken über die "Design’s power to igitte debate and raise awareness".

Die Hauptveranstaltung findet am Donnerstag, 3. Mai in der Halle E im Wiener Museumsquartier statt. (red, 20.4.2018)