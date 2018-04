Warum ein Schlag auf das narrische Bein so wehtut

Der Nervus ulnaris verläuft in einer weitgehend ungeschützten Knochenrinne am Ellenbogen

Gefühlt schießt der Schmerz wie ein Stromschlag durch den ganzen Körper, für ein paar Sekunden verschwimmt alles andere. Das Einzige, was man in diesem Moment spürt, ist dieser durchdringende, kribbelnde, ungeheuerliche Schmerz. Nur nach und nach lässt er nach, das vor Schreck verzerrte Gesicht entspannt sich. Es ist ein Gefühl, das jeder kennt: der Stoß auf den sogenannten Musikantenknochen, Österreichern besser bekannt als das narrische Bein. Doch warum ist ausgerechnet ein Schlag auf diese bestimmte Stelle so unangenehm?

Vorneweg: Sowohl die deutsche, als auch die österreichische Bezeichnung für dieses Phänomen sind falsch. Denn was da im Ellenbogen so schmerzt, ist kein Bein, also kein Knochen, sondern ein Nerv, der Medizinern als Nervus ulnaris oder Ellennerv bekannt ist. Am besten kennt sich demnach auch kein Orthopäde, sondern ein Neurologe damit aus, etwa der Wiener Mediziner Wolfgang Lalouschek. Er erklärt: "Der Nervus ulnaris ist ein recht großer Nerv. Er verläuft in einer Knochenrinne – der sogenannten Ulnarisrinne – an der Innenseite des Ellenbogens. Dort ist er relativ ungeschützt, über ihm liegen nur Haut und ein bisschen Bindegewebe."

Vom Hals zum Finger

Und tatsächlich: Wer den Nerv ertasten will, wird schnell fündig. Direkt neben dem Ende des Ellbogenknochens verläuft die Mulde, in der der drei bis vier Millimeter dicke Nervus ulnaris liegt. Er beginnt im Rückenmark der Halswirbelsäule und durchläuft den gesamten Arm. Zuständig ist er dort für den kleinen und den Ringfinger sowie den gesamten Unterarm auf dieser Seite.

Kommen ihm nun Tischkante oder Türstock zu nahe, wird der Nerv gequetscht und "es entstehen elektrische Potenziale, die dem Gehirn eine sehr intensive Rückmeldung geben. Es bekommt dann eine Information, als wäre dieser gesamte Bereich von etwas Schmerzhaftem betroffen", sagt Neurologe Lalouschek. Das erklärt auch, warum Taubheit, Kribbeln und Schmerzen in den ganzen Arm und die Finger ausstrahlen. "Das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen einer Verletzung am kleinen Finger, am Ellenbogen oder einem Fehlsignal", sagt der Mediziner.

Bei den meisten Menschen verflüchtigt sich der Schmerz innerhalb weniger Minuten. Nicht so bei Patienten mit Ulnarisrinnensyndrom. Bei ihnen rutscht der Nerv vor den Knochenvorsprung, wenn sie den Ellenbogen stark abbiegen. "Das ist, wie wenn ein Tau aus seiner Führung läuft und wieder zurück in die Rolle springt", sagt Lalouschek. Dieses wiederholte Gleiten über diesen Knochen schädigt den Nerv.

Nerv steuert Muskeln

Die Betroffenen haben dauerhaft Schmerzen und Lähmungserscheinungen. "Denn der Nerv leitet nicht nur Schmerzempfindungen weiter, sondern steuert auch Muskeln, die in der Folge an Kraft verlieren." Zuerst müssen Patienten ihre täglichen Gewohnheiten ändern, um den Druck auf den Ellenbogen zu entlasten. Bei chronischen Symptomen wird eine Operation empfohlen.

Der Nervus ulnaris ist im Übrigen nicht der einzige seiner Art im menschlichen Körper. Denn während der Großteil der Nerven im Körper gut geschützt unter Muskeln liegt, gibt es einige wenige Stellen, an denen ein Strang nur knapp unter der Haut verläuft. Es gibt etwa in der Leistenbeuge eine Stelle, die häufig Beschwerden bereitet, "vor allem bei Menschen, die für eine zu lange Zeit zu enge Hosen tragen. Sie verspüren dann auf der Vorderseite des Oberschenkels kribbelnde Schmerzen." Wie bei einem Schlag auf das narrische Bein wird auch hier durch den Druck der Nerv irritiert.

Weiters sitzt am äußeren Wadenbein der Nervus peroneus, der für die Außenseite des Unterschenkels und des Fußes zuständig ist. Einen mit dem narrischen Bein vergleichbaren Schmerz kennen von dort aber die wenigsten. Lalouschek hat eine ganz einfache Erklärung dafür: "Diese Stelle haut man sich schlichtweg nicht so oft an." (Bernadette Redl, 21.4.2018)