Alle Länder bis auf Oberösterreich beim Jugendschutz einig

Oberösterreich stimmte bei Ausgehzeiten nicht zu. Rauchen und hochprozentiger Alkohol erst ab 18 wurden einstimmig beschlossen

Hall in Tirol – Acht von neuen Bundesländern haben am Freitag bei der Jugendreferentenkonferenz in Hall in Tirol eine Einigung bei der Harmonisierung des Jugendschutzes beschlossen. Lediglich Oberösterreich scherte bei den Ausgehzeiten aus. Beim Rauchverbot und beim Verbot von hochprozentigem Alkohol für unter 18-Jährige waren sich alle neun Bundesländer einig. Die Umsetzung soll bis 1. Jänner 2019 erfolgen.

"Es ist vollbracht", eröffnete Tirols Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) die Pressekonferenz und bezeichnete die Beschlüsse als "Meilenstein". Bis zuletzt habe man sich auch um die Zustimmung Oberösterreichs bemüht, das bei der Landesjugendreferentenkonferenz nicht vertreten war.

Ausgehzeiten als Knackpunkt

"Aber in Oberösterreich gibt es drei zuständige Landesräte, und die sind sich nicht einig", erklärte Zoller-Frischauf. In Sachen Rauchverbot und hochprozentiger Alkohol habe man aber schriftlich Oberösterreichs Unterstützung zugesichert bekommen.

Der Knackpunkt seien die Ausgehzeiten gewesen, meinte die Landesrätin. Letztendlich konnten sich acht Bundesländer darauf verständigen, dass Jugendliche bis 14 Jahren in Zukunft bis 23 Uhr ausbleiben dürfen, zwischen 14 und 16 Jahren bis 1 Uhr und ab 16 Jahren unbegrenzt.

Die ebenfalls bei der Konferenz anwesende Jugendministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) bezeichnete die Beschlüsse als "historisch". Nach 35 Jahren sei es gelungen, den Jugendschutz zu harmonisieren. "Ich freue mich mit unseren Jugendlichen."

Finanzielle Unterstützung nicht beziffert

Kärntens Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) forderte unterdessen eine finanzielle Unterstützung des Bundes bei Präventionsmaßnahmen. Nach dem "herben Rückschlag" in Sachen Rauchverbot bestehe nun eine Bringschuld des Bundes.

Bogner-Strauß sicherte sogleich Unterstützung in Form von Flyern, Elternberatungen und Informationsveranstaltungen in Schulen zu. Beziffern wollte die Jugendministerin diese Unterstützung auf Nachfrage nicht. (APA, 20.4.2018)