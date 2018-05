Das Design der E-Autos: Runde frei

Die Rundgelutschten kommen: Elektromobilie lösen womöglich einen neuen Designtrend aus. Fast alle seriennahen Studien deuten darauf hin.

Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Mit den Elektromobilen kommt auch eine ganz neue Ästhetik ins Straßenbild. Legt man einen Stein ein paar tausend Jahre ins Wasser, wird er zum runden Kiesel glatt geschliffen. Stellt man ein E-Auto in den Windkanal, passiert etwas Ähnliches, nur flotter. Runde frei also für die Glattgelutschten.

Die Designer glauben, erst einmal weitgehend auf Kühler an der Front verzichten zu können – obwohl die Batterien enormen Kühlbedarf haben; die benötigte Luft wird aber anderweitig zugeführt, schließlich lagern die Energiespeicher nicht im Vorderwagen, sondern idealerweise, zwecks Bauraum- und Schwerpunktoptimierung, unter der Fahrgastzelle. Wird bei den verbrennungsmotorischen Fahrzeugen oft beklagt, die Autos würden einander immer ähnlicher, an Charakter verlieren und seien nur noch durch ihre "Familiengesichter" auseinanderzuhalten: Mit der E-Mobilität könnte sich das noch verstärken. Stilistisches Dünnbier, orakeln manche Designexperten erschrocken, veganer Einheitsbrei.

Kühlergrillfreie Front

Die kühlergrillfreie Front ist bei einem Hersteller wie VW sogar aus der Historie heraus argumentierbar, wie Chefdesigner Klaus Bischoff im Gespräch mit dem Standard erläutert. "Wir öffnen ein völlig neues Kapitel in der Ausbildung von Markenidentität mit den E-Fahrzeugen – die haben keinen Grill." Grund: "Volkswagen ist ja geboren worden als Marke ohne Grill. Der Käfer hatte keinen. Der hatte einen luftgekühlten Motor hinten und ein freundliches, sympathisches Gesicht. In gewisser Weise knüpfen wir da wieder an." Das sei natürlich nicht buchstäblich zu verstehen, weil das Logo beim Käfer ja beim V oben auf der Haube saß und von vorn nicht erkennbar war. Aber der I.D. Buzz (kommt 2022) zeige, "wie man eine VW-Identität modern interpretieren kann und trotzdem freundlich, sympathisch, offen". Schließlich wolle man diese neue Form der Mobilität nicht brutal, aggressiv inszenieren.

Aerodynamik

Konzernkollege Oliver Stefani, oberster Erscheinungsbildner bei Skoda, sieht den sich abzeichnenden Trend zur runden Form als Ausdruck aerodynamischer Notwendigkeiten – meint aber, man könne durchaus auch mit Kanten ein aerodynamisch günstiges Auto machen. Skoda werde da einen eigenen Weg gehen und drauf achten, "dass die Autos klar als Skoda zu erkennen sind". Nimmt man zum Gegencheck die Studie Vision E her, so merkt man zwar, dass ins Blechkleid durchaus auch zarte Lineatur aufgetragen wurde, das ändert aber nix an der Rundlingsgrundform; Kante sieht anders aus.

Barbecue-Saison

Man braucht jedoch gar nicht in die Zukunft zu blicken, schon die Gegenwart mit dem guten Dutzend E-Mobilen, die derzeit bei uns angeboten werden, veranschaulicht den Designtrend. Renault Zoe: glatt und ostereiförmig, immerhin durchaus gefällig. Tesla: Grill braucht man nur für die Barbecue-Saison. Schade, dass man nach dem feschen Model S auf den Einsatz von Designern verzichtet hat, ätzen bösartige Zeitgenossen, und es stimmt schon: Stilistische Offenbarung ist etwa das Model 3 keine.

Seamless, wie ein Smartphone

Um nicht in die Gestaltungsfalle zu tappen, versieht Jaguar sein erstes Elektromobil, den SUV I-Pace, auch der ansonsten ein Rundling, vorsorglich mit Grill. Die glatte Front dient beim Hyundai Ioniq immerhin zur Unterscheidung von den Versionen mit Verbrennungsmotor, ähnlicher Ansatz beim Kia Soul. Geradezu wohltuend schert der Nissan Leaf aus dem neuen Mainstream aus, auch der eigenwillig gestaltete BMW i3 fällt aus der Kiesel-Gefahrenzone – doch schon bei dem womöglich in einen i4 mündenden i Vision wird es glatter.

Des Zoe Eiform kultiviert die Mercedes-Studie EQA in extremis, wäre nicht der riesige Stern vorn drauf, wer wüsste, wes Eltern Kind dies ist? Designboss Gorden Wagener treibt diesen Zugang ganz bewusst massiv voran, denn die E-Auto-Submarke EQ sei die neue Progressivmarke des deutschen Premiumanbieters, und diese Autos sollen alle "seamless, so wie ein Smartphone", gestylt sein.

Glatt, wenn auch mit Andeutung von Kühlergrill wird auch der Mini Electric ins Leben treten; der Honda Urban EV; der Toyota i-Ride (sofern er realisiert wird); der Porsche Mission E. Aber keine Bange. Wir werden uns daran gewöhnen. Schließlich ist die Welt ja auch nicht eckig. Sondern rund. Das hat sich bewährt. (Andreas Stockinger, 1.5.2018)