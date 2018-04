Facebook blockiert "FPÖ Fails" nach rechter Meldewelle

FPÖ-kritische Seite abermals gesperrt, in rechten Gruppen wird darüber gejubelt

Schon wieder ist eine FPÖ-kritische Website von Facebook verschwunden. Die Seite "FPÖ Fails" dokumentiert Beiträge von freiheitlichen Funktionären; zuletzt etwa über den Spitzenpolizisten Wolfgang Preiszler, der durch die Razzia beim Bundesamt für Verfassungsschutz in die Schlagzeilen gelangt war. Die Initiative ist Anhängern der FPÖ schon lange ein Dorn im Auge. Immer wieder kam es zu Meldeaktionen, die teils erfolgreich waren.

Organisierte Meldewelle

Nun wurde die Seite wieder von Facebook gesperrt. Anlass ist offenbar eine organisierte Meldewelle. Dem STANDARD liegen Screenshots aus politisch weit rechts orientierten Facebook-Gruppen vor, in denen zur Meldung von "FPÖ Fails" aufgerufen wird. Nach der Sperre durch Facebook wird dort gejubelt, "endlich ein Erfolg!" heißt es etwa. Als besonders aktiv gibt sich eine Userin, die auf dem russischen Facebook-Konkurrenten VK.com Bilder mit Hakenkreuzen gepostet hat.

Sperren

Facebook kommentiert Einzelfälle nicht. Das soziale Netzwerk geriet allerdings in der Vergangenheit wiederholt in die Kritik, da es zu leichtfertig auf Meldewellen reagierte. So wurden Postings sowohl aus dem linken als auch aus dem rechten Spektrum gelöscht, teils kam es auch zu Sperren. Betroffen waren etwa die Künstlerin Stefanie Sargnagel und die Schauspielerin Nina Proll. (red, 20.4.2018)