Zweite Niederlage in Folge für Vanek-Team Columbus

Washington Capitals stellen im Play-off gegen Blue Jackets auf 2:2

Columbus (Ohio) – Die Columbus Blue Jackets haben in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) gegen die Washington Capitals die zweite Niederlage in Folge erlitten. Das Team des österreichischen Stürmers Thomas Vanek musste sich am Donnerstag (Ortszeit) zuhause mit 1:4 geschlagen geben. In der "best of seven"-Serie steht es damit 2:2. Das nächste Spiel steigt am Samstag (Ortszeit) in Washington. (APA, 20.4.2018)

NHL-Ergebnisse – Play-offs ("best of seven")/1. Runde vom Donnerstag:

Eastern Conference:

Columbus Blue Jackets (mit Vanek) – Washington Capitals 1:4; Stand: 2:2

Toronto Maple Leafs – Boston Bruins 1:3; Stand: 1:3.