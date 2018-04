Warriors vor Aufstieg in zweite Playoff-Runde

Titelverteidiger siegte in San Antonio 110:97 – Auch Pelicans nach 119:102-Heimsieg über Portland 3:0 in Front

San Antonio /New Orleans / Miami – Die Golden State Warriors stehen vor dem Aufstieg in die zweite Playoff-Runde der National Basketball Association. Der Titelverteidiger siegte am Donnerstagabend bei den San Antonio Spurs 110:97 und stellte damit in der "Best of seven"-Serie auf 3:0. Spiel vier findet am Sonntag erneut in der texanischen Metropole statt.

Auf der Spurs-Bank fehlte Erfolgscoach Gregg Popovich, dessen Frau Erin am Vortag gestorben war. Bester Mann auf dem Parkett war Kevin Durant, der 26 Punkte, neun Rebounds und sechs Assists für die Gäste aus Oakland verbuchte, die weiterhin ohne den nach einer Knieverletzung im Aufbautraining befindlichen Top-Point-Guard Stephen Curry auskommen mussten.

Auch den New Orleans Pelicans fehlt nach dem klaren 119:102-Heimerfolg über die Portland Trail Blazers nur noch ein Erfolg zum Weiterkommen. Topscorer für die Pels war diesmal nicht All-Star Anthony Davis, der mit 28 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double auflegte, sondern Nikola Mirotic. Der aus Montenegro stammende Teamspieler Spaniens kam auf 30 Zähler, verwertete zwölf seiner 15 Würfe aus dem Feld und schnappte sich auch noch acht Rebounds. Damit dürfte es im Western-Conference-Halbfinale zum Duell zwischen den Warriors und Pelicans kommen.

Die Philadelphia 76ers feierten beim ersten Gastspiel in Miami einen 128:108-Sieg und führen nun in der Serie 2:1. Sixers-Star Joel Embiid gab sein Comeback und war mit 23 Punkten gleich Topscorer. Der Kameruner spielte wegen seiner noch nicht ganz ausgeheilten Augenhöhlenverletzung mit einer speziellen Gesichtsmaske. (APA, 20.4.2018)

NBA-Playoff, 1. Runde, 3. Spiel, Donnerstag

Eastern Conference:

Miami Heat – Philadelphia 76ers 108:128 – Stand in der Serie: 1:2

Western Conference:

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 97:110 – Stand in der Serie: 0:3

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers 119:102 – Stand in der Serie: 3:0