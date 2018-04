Green World Tour-Nachhaltigkeitsmesse kommt am 5. & 6. Mai nach Wien

Nachhaltig leben – Was kann ich als Bürger oder Unternehmer tun? Die Green World Tour Messe liefert am 5. und 6. Mai in Wien Antworten auf diese Frage. Aufgeteilt in die vier Messebereiche Technologie & Wissenschaft, Lifestyle & Konsum, Studium & Karriere sowie Nachhaltige Banken & Versicherungen werden in der METAStadt Wien mehr als 1.000 innovative Produkte und Inspirationen für ein nachhaltiges Leben präsentiert.

Zudem erwartet die Besucher ein spannendes und umfangreiches Vortragsprogramm zu den unterschiedlichen Themenfeldern. Bürger und Gewerbetreibende können sich in mehr als 60 Vorträgen namhafter Referenten zu nachhaltigen Themen wie E-Mobilität, solares Bauen, Autarkie, gesunde Ernährung, grüne Geldanlagen, Studiengänge mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt oder neue Konsumkonzepte informieren.

autarkia

Schlemmen bei Food Trucks und Ausstellern, Shoppen auf dem Green Lifestyle Market, Kennenlernen zukunftsweisender Bau- und Autarkie-Konzepte oder Ausprobieren von Elektromobilität machen die Messe zu einem spannenden Erlebnis-Ausflug. Als besonderes Messe-Highlight zeigt der Mitveranstalter Wohnwagon, wie Wohnen auf kleinstem Raum mit nachhaltigem Schwerpunkt realisiert werden kann. Auch für die junge Generation gibt es besondere Angebote von Kinderschminken über Bastelangebote bis zu einer Messe-Rallye.

Eckdaten

Datum: 5. & 6. Mai 2018

Öffnungszeiten: Samstag 11-19 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr

Ort: METAStadt, Dr Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien

Eintritt: 8€ (6€ bei Online-Voranmeldung), Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos

