"Graveyard Keeper": Das makabere "Stardew Valley" für Friedhofswächter

Kommt noch 2018 für PC und Xbox One

"Graveyard Keeper" von Lazy Bear Games soll eine Art "Stardew Valley" für Friedhofswärter sein. Die Entwickler sagen über ihr Spiel, dass es die "ungenaueste Friedhofs-Mittelalter-Simulation aller Zeiten" werden soll. Ziel ist es, einen Gottesacker aufzubauen, diesen zu expandieren und zu managen.

Schwarzer Humor

Das Game nimmt sich dabei selbst nicht allzu ernst. So ist es etwa möglich am Friedhof Hexenverbrennungen durchzuführen, Kosten auf nicht ganz ehrliche Art und Weise einzusparen und Bewohner der Stadt zu verunsichern, damit diese in die Kirche gehen.

tinybuildgames Gameplay-Trailer von "Graveyard Keeper".

Ziel: Lukrativer Friedhof

Alchemie und Farming sind ebenso Teil des Games. Generell geht es bei dem Spiel aber darum einen finanziell lukrativen Friedhof aufzubauen. "Willst du wirklich Geld für Fleisch für Hotdogs ausgeben, wenn du so viel kostenlose Ressourcen herumliegen hast?", fragt etwa ein Entwickler.

Kommt noch 2018

"Graveyard Keeper" kommt 2018 für PC und Xbox One. Auf Steam kann der Fortschritt des Games mitverfolgt werden. (dk, 20.04.2018)