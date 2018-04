Andreas Felder neuer Cheftrainer der ÖSV-Skispringer

Der ehemalige Weltklassespringer folgt Heinz Kuttin nach. Zuletzt coachte er die Damenmannschaft

Innsbruck – Der Österreichische Skiverband (ÖSV) ist bei der Suche nach einem Nachfolger des Anfang April zurückgetretenen Heinz Kuttin im eigenen Trainerpool fündig geworden: Andreas Felder, der in den vergangenen vier Jahren für die ÖSV-Damen verantwortlich war, übernimmt das Amt und kehrt damit zu den Herren zurück.

Der 56-jährige frühere Weltklassespringer ist bereits seit 25 Jahren als Coach tätig. Von 1992 bis 1997 war er bei den Skisprung-Herren engagiert, die letzten zwei Jahre davon als Cheftrainer. Nach drei Jahren als Skisprung-Coach der deutschen Nordischen Kombinierer übte er die gleiche Funktion von 2000 bis 2006 für die ÖSV-Kombinierer aus.

"Angebot kam überraschend"

Felder ist über seine zweite Amtsperiode als Cheftrainer der ÖSV-Skispringer erfreut. "Das Angebot kam für mich überraschend, aber ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Eines der Hauptziele ist es, ein Trainerteam aufzubauen, in dem – wie man so schön sagt – von ganz unten bis ganz oben alle an einem Strang ziehen", erklärte Felder. In den vergangenen Jahren sei insgesamt gute Arbeit geleistet worden, Österreich verfüge "über viele gute Athleten".

Mit Felder werden auch neue Co-Trainer kommen: Florian Schabereiter und Florian Liegl stehen dem 25-fachen Weltcupsieger zur Seite. Felder war 1986 Skiflug-Weltmeister und 1987 Großschanzen-Weltmeister und holte 1992 gemeinsam mit Kuttin, Martin Höllwarth und Ernst Vettori Team-Olympiasilber.

Neuaufstellung für Heim-WM

ÖSV-Sportdirektor Hans Pum und der neue Sportliche Leiter für Sprunglauf und Nordische Kombination, Mario Stecher, gaben die Trainerentscheidung am Freitag bekannt. Stecher, der vor kurzem Vettori nachgefolgt ist, setzt auf Felders Routine. "Andreas Felder hat als Athlet und als Trainer jahrzehntelange Erfahrungen gesammelt und in beiden Bereichen große Erfolge gefeiert. Mit seinen fachlichen Kenntnissen und seiner Routine sind wir auch im Hinblick auf die Heim-WM, die natürlich auch Druck mit sich bringt, gut aufgestellt."

In der Nordischen Kombination wird es im Trainerbereich keine Änderungen geben. Cheftrainer bleibt Christoph Eugen, dessen Co-Trainer sind weiterhin Christoph Bieler und Jochen Strobl. Wer Felder bei den Skisprung-Damen nachfolgt, ist noch nicht entschieden. (APA, 20.4.2018)