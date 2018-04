Kika/Leiner-Mutter Steinhoff lädt zur Hauptversammlung

Der Möbelkonzern steckt in einer schweren Krise, heute will das Managment einen Überblick über die Lage geben

Hannover/Sandton – Der in einen Bilanzskandal verwickelte deutsch-südafrikanische Handelskonzern Steinhoff stellt sich an diesem Freitag den Fragen seiner Aktionäre. Bei der Hauptversammlung in einem Konferenzhotel bei Amsterdam plant das Management einen aktuellen Überblick über die Lage.

Die anhaltende Ungewissheit über das wahre Ausmaß des Skandals hat innerhalb kurzer Zeit den Aktienkurs des Konzerns mit Wurzeln im niedersächsischen Westerstede massiv abstürzen lassen. Er steckt seit Ende 2017 in der Krise. Damals begannen die Ermittlungen wegen Bilanzunregelmäßigkeiten, und Steinhoff-Chef Markus Jooste musste gehen. Steinhoff ist Muttergesellschaft der österreichischen Möbelhäuser kika/Leiner. Auch die musste – weil sie finanziell am Tropf der Mutter gehangen ist, Federn lassen und baut derzeit kräftig um.

Was bei anderen Unternehmen Routine ist, droht laut dpa bei Steinhoff zum turbulenten Happening zu werden. "Es wird turbulent werden", sagt der Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Jürgen Kurz, "denn es geht ja auch um die Frage, wer wann was wusste und ob es rechtliche Ansprüche gibt, um den Kursverlust von fast 97 Prozent abzufedern." Nach Berechnungen der DSW war Steinhoff 2017 der größte Kapitalvernichter unter Deutschlands Aktiengesellschaften. Die Aktien der Poco-Mutter – mit niederländischer Rechtsform und operativem Sitz in Südafrika – werden seit Monaten nur noch im Cent-Bereich gehandelt, seit nach der starken Expansion der vergangenen Jahre mit diversen Übernahmen zuletzt Zweifel an den Werten der übernommenen Firmen aufkamen. (APA, 20.4.2018)