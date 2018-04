Morgen-Update für Freitag, den 20.4.2018: Wiener Kinder- und Jugendhilfe, Landbauer-Comeback und einheitlicher Jugendschutz

Guten Morgen aus der Redaktion! Hier Ihre News für den Start in den Tag

[Panorama] Sechs Baustellen der Wiener Kinder- und Jugendhilfe: Ein Überblick

Zum Wohle des Kindes entscheiden: Das Jugendamt in der Zwickmühle

[Inland] Wie kriminell Ausländer wirklich sind

FPÖ bereitet sich auf Landbauer-Comeback vor

[Wirtschaft] USA überholen unter Trump Italien bei Verschuldung

[Panorama] Einheitlicher Jugendschutz könnte an Oberösterreich scheitern

[Karriere] Wann die Firma Mails von Mitarbeitern checken darf

[Wissenschaft] Autismusforscher Hans Asperger schickte Kinder in den Tod

[Lifestyle] Vagina-Kleider: Das Innere nach außen kehren

[User] Bali-Office: Arbeiten am anderen Ende der Welt. Lesen Sie jetzt mehr über die spannenden Erfahrungen auf Bali von Alexandra Eder.

[Wetter] Am Freitag ist nach wie vor Hochdruckeinfluss wetterbestimmend. Die Sonne scheint verbreitet von einem oft wolkenlosen Himmel. 20 bis 29 Grad



[Zum Tag] Am 20. April 1964 lief in der italienischen Stadt Alba das erste Glas Nutella vom Band.