54 Verletzte bei schwerem Verschubunfall am Salzburger Hauptbahnhof

Zusammenstoß beim Anhängen von Waggons an einen Nightjet – Keine Schwerverletzten – Zugverkehr läuft laut ÖBB ohne Behinderung

Salzburg – Bei einem Verschubunfall am Salzburger Hauptbahnhof sind am frühen Freitagmorgen 54 Menschen leicht verletzt worden und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden. Es gab keine Schwerverletzten, so ÖBB-Sprecher Robert Mosser zum STANDARD. Die Verletzten wurden unter anderem wegen leichten Prellungen und Abschürfungen behandelt.

foto: apa/fmt / wolfgang moser 54 Leichtverletzte gab es am Freitagmorgen bei einem Verschubunfall.

apa/fmt / wolfgang moser Der Bahnsteig 4 in Salzburg ist gesperrt.

Beim Anhängen von Kurswagen an den Nightjet 467 von Zürich nach Wien dürfte um 4.46 Uhr eine Verschublok mit Waggons auf den stehenden Zug aufgefahren sein. Zum genauen Unfallhergang kann die ÖBB noch keine Aussage treffen, es werde nun ermittelt, so Moser. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz versorgt.

apa/fmt / wolfgang moser Die Unfallursache ist noch unklar.

apa/fmt / wolfgang moser Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Bahnsteig 4, wo zu dieser Zeit fahrplanmäßig Waggons an den Nightjet angehängt werden. Dieser Bahnsteig ist nun gesperrt, der restliche Verkehr über den Bahnhof Salzburg läuft aber ohne Behinderung, so Mosser. (red, 20.4.2018)