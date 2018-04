54 Verletzte bei schwerem Verschubunfall am Salzburger Hauptbahnhof

Zusammenstoß beim Anhängen von Waggons an einen Nightjet – Keine Schwerverletzten – Zugverkehr läuft laut ÖBB ohne Behinderung

Salzburg – Bei einem Verschubunfall am Salzburger Hauptbahnhof sind am frühen Freitagmorgen 54 Menschen leicht verletzt worden. Es gab keine Schwerverletzten, sagte ÖBB-Sprecher Robert Mosser zum STANDARD. Die Verletzten wurden unter anderem wegen leichter Prellungen und Abschürfungen vom Roten Kreuz versorgt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. In den 13 Schlaf- und Liegewagen sowie Sitzwaggons befanden sich rund 240 Fahrgäste, die teilweise noch schliefen.

foto: apa/fmt / wolfgang moser 54 Leichtverletzte gab es am Freitagmorgen bei einem Verschubunfall.

apa/fmt / wolfgang moser Der Bahnsteig 4 in Salzburg ist gesperrt.

Beim Anhängen von Kurswagen an den Nightjet 467 von Zürich nach Wien dürfte um 4.46 Uhr eine Verschublok mit Waggons auf den stehenden Zug aufgefahren sein. Eine Rangierlok hätte fahrplanmäßig Waggons des Nachtzugs aus Venedig mit Waggons des Nightjet aus Zürich zusammenhängen sollen. Dabei fuhr der Teil mit der Lokomotive auf die stehenden Waggons auf Bahnsteig 4 auf, sagte ÖBB-Sprecher Mosser. Zum genauen Unfallhergang kann die ÖBB aber noch keine Aussage treffen, es werde nun ermittelt.

Das Landeskriminalamt und die Zugunfallkommission des Verkehrsministeriums untersuchen nun den Unfallhergang; der Verschubleiter wurde schon einvernommen, die Triebwagenführerin befindet sich noch im Krankenhaus, sagte Polizeisprecher Michael Rausch. Insgesamt waren elf Rettungsfahrzeuge, zehn Feuerwehrautos und 40 Personen von freiwilliger und Berufsfeuerwehr im Einsatz.

apa/fmt / wolfgang moser Die Unfallursache ist noch unklar.

apa/fmt / wolfgang moser Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Bahnsteig 4, wo zu dieser Zeit fahrplanmäßig Waggons an den Nightjet angehängt werden. Dieser Bahnsteig ist nun gesperrt, der restliche Verkehr über den Bahnhof Salzburg läuft laut Mosser aber ohne Behinderungen.

foto: stefanie ruep Betroffen war auch ein Liegewagen des Nachtzugs.

foto: stefanie ruep

"Die Passagiere haben sich richtig verhalten. Es ist keine Panik ausgebrochen, sie haben ruhig und gesittet den Zug verlassen", sagte Rotkreuz-Sprecherin Marie Schulz zum STANDARD. Der Großteil der Fahrgäste dürfte beim Aufprall noch geschlafen haben. Die Verletzungen sollen ersten Informationen zufolge hauptsächlich durch herunterfallende Gegenstände verursacht worden sein.

Sowohl Landeshauptmann Wilfried Haslauer als auch der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner (beide ÖVP) haben sich ein Bild von der Lage gemacht und sich bei den Einsatzkräften bedankt. (ruep, seb, 20.4.2017)