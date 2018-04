Giuliani stößt zu Trumps persönlichem Anwaltsteam

New Yorks ehemaliges Stadtoberhaupt soll Trump bei den Untersuchungen von Sonderermittler Mueller unterstützen

New York – Der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani tritt dem persönlichen Anwaltsteam von US-Präsident Donald Trump bei. Der ehemalige Staatsanwalt Giuliani sei einer von drei zusätzlichen Anwälten, erklärte Trumps Rechtsbeistand Jay Sekulow am Donnerstag. Das Team solle Trump bei den Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller im Zusammenhang mit der angeblichen Beeinflussung der Präsidentenwahl 2016 durch Russland vertreten. Mueller untersucht, ob es im Wahlkampf Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gab und ob die Justiz behindert wurde. Trump hat die Vorwürfe zurückgewiesen. (Reuters, 20.4.2018)