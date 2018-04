"Nintendo Labo" im Test: Die kreativste Videospiel-Idee seit Jahren

Nintendos Kartonbaukasten für Switch ist der Beweis, dass Nintendo einzigartig ist

Man kann Nintendo vieles vorwerfen, aber nicht, dass der japanische Videospielkonzern dem Mainstream nachläuft. Das kann aufgehen, wie die Wii und die Switch uns zeigen und auch komplett in die Hose gehen – ja, ja, Vitual Boy und Wii U. Eines zeigt sich aber in allen Fällen: Nintendo glaubt fest daran, dass langfristiger Erfolg nur über Einzigartigkeit zu erreichen ist. Ob dem neuesten Projekt namens "Nintendo Labo" in dieser Hinsicht eine glorreiche Zukunft bevorsteht, bleibt abzuwarten. Mit Sicherheit ist es aber die kreativste Erfindung des Herstellers, die uns seit Jahren untergekommen ist. Die modulare Konsole mit diversen Bastelkits aus Kartons für neuartige Spielerlebnisse einzusetzen, ist einfach genial. Selbst wenn dabei nicht die besten Games herauskommen, das Gesamterlebnis dürfte nicht nur "Lego Technik"-Fans begeistern. (Zsolt Wilhelm, 21.4.2018)

"Nintendo Labo" erscheint am 27. Abril für Nintendo Switch. Das Variety-Kit kostet 69,99 Euro, das Robot-Kit kostet 79,99 Euro.

